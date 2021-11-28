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Пятов: «Особо не следил за Шотландией. Теперь буду»

Украине предстоит сыграть с «тартановой армией» в стыках на ЧМ-2022
Футбол Сборная Украины
12:01
Пятов: «Особо не следил за Шотландией. Теперь буду»
Андрей Пятов / Фото: УАФ

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов высказался о Шотландии – сопернике сборной Украины в стыковых матчах в отборе на ЧМ-2022.

– Много игроков сборной Шотландии знаете?

– Особо не следил за ними. Теперь буду следить. Робертсон? Я знаю. Будет время, мы подготовимся.

– С чем у вас ассоциируется шотландский футбол?

– Я играл раньше на этом стадионе. Наша сборная проиграла шотландцам. Не могу сказать, что это фартовый стадион. Хотя летом, на Евро мы обыграли там шведскую сборную.

– Впереди плей-офф, уже седьмой для нас…

– Что-то поменялось. Все решается в одной игре, а не в двух матчах. Нужно настраиваться, как на финал. Все силы нужно отдавать.

– На вашем опыте, что будет самым главным?

– Помню, мы играли стыки со Словенией. Во Львове выиграли 2:0, а потом могли минимально уступить в гостях. Есть 90 минут, может 120 минут и серия пенальти. Очень много деталей, кто как играет на стандартах и прочее. Мы это все изучим. Будет интересно.


Выступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках.

Источник: SportArena Петр Приходько
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сборная Шотландии (футбол) Андрей Пятов

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