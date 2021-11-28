Пятов: «Особо не следил за Шотландией. Теперь буду»
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов высказался о Шотландии – сопернике сборной Украины в стыковых матчах в отборе на ЧМ-2022.
– Много игроков сборной Шотландии знаете?
– Особо не следил за ними. Теперь буду следить. Робертсон? Я знаю. Будет время, мы подготовимся.
– С чем у вас ассоциируется шотландский футбол?
– Я играл раньше на этом стадионе. Наша сборная проиграла шотландцам. Не могу сказать, что это фартовый стадион. Хотя летом, на Евро мы обыграли там шведскую сборную.
– Впереди плей-офф, уже седьмой для нас…
– Что-то поменялось. Все решается в одной игре, а не в двух матчах. Нужно настраиваться, как на финал. Все силы нужно отдавать.
– На вашем опыте, что будет самым главным?
– Помню, мы играли стыки со Словенией. Во Львове выиграли 2:0, а потом могли минимально уступить в гостях. Есть 90 минут, может 120 минут и серия пенальти. Очень много деталей, кто как играет на стандартах и прочее. Мы это все изучим. Будет интересно.
Выступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках.
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