Пятов отыграл 130-й матч в еврокубках

У Исмаили 50-я встреча

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» проиграл на выезде «Шерифу» (0:2) в матче Лиги чемпионов.

Вратарь «горняков» Андрей Пятов провел свой юбилейный матч за команду. Он отыграл 130-ю игру в еврокубках, сообщает сайт УПЛ.

Дебютировал он в Лиге чемпионов в сезоне-2007/08 в матче с «Селтиком» (2:0) в групповом раунде. Больше него матчей в еврокубках в составе украинских клубов провели лишь два экс-футболиста. Это Дарио Срна (137 матчей) и Александр Шовковский (143).

Также свой 50-й матч в еврокубках провел Исмаили.