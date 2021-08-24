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Пятов: «Перед матчем с «Монако» наша спортивная злость должна быть выше»

«Шахтер» примет соперника в Харькове
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:55
Пятов: «Перед матчем с «Монако» наша спортивная злость должна быть выше»
Андрей Пятов / Фото: Динамо Киев от Шурика

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов высказался о грядущем матче с «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

- Де Дзерби сказал после матча с «Черноморцем», что команде не хватает спортивной злости. Согласны с этим утверждением?

– Обстановка в команде хорошая. Тренер пришел со своим видением, все учимся, воспринимаем. Конечно, злость должна быть повыше, агрессия. Но это все дело времени. Все понимаем, что сейчас за матч. Отнесемся к нему со всей ответственностью.

- Вы собирались завершить карьеру в сборной, а сейчас довызваны. Решили помочь команде, которая осталась без вратарей?

– Давайте тему сборной будем обсуждать в четверг. Сейчас у нас матч с «Монако», очень важный. Все готовимся и думаем только о нем.

«Шахтер» примет «Монако» завтра, 25 августа, в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Монако».

Петр Приходько
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Андрей Пятов Шахтер Донецк

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