Пятов: «Поговорил с ребятами по-мужски в перерыве»

Андрей Пятов / фото - ФК Шахтер

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, как помог команде в раздевалке настроится и перевернуть ход матча с «Монако» (2:2):

Тут же главное, как команда делает выводы. Поговорил с ребятами по-мужски в перерыве, сказал, что или мы выходим в Лигу чемпионов, или можно не выходить на второй тайм.

Я постарше, вижу, что игра не шла. Надо было разбудить чуть-чуть. У нас молодая команда играла. Они немного потерялись.

Во втором пропущенном голе там не добежали, там встал, там начали ругаться, обижаться на себя. Нужно было их чуть-чуть направить, у меня, слава богу, опыт есть. Я уже проходил такие матчи. Хорошо, что они меня услышали».