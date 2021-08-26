Пятов: «Поговорил с ребятами по-мужски в перерыве»
Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, как помог команде в раздевалке настроится и перевернуть ход матча с «Монако» (2:2):
«Команда в первом тайме проиграла много единоборств. Все это видят, и мы видим, поверьте. Это футбол. Мы немного растерялись, первый тайм не удался.
Тут же главное, как команда делает выводы. Поговорил с ребятами по-мужски в перерыве, сказал, что или мы выходим в Лигу чемпионов, или можно не выходить на второй тайм.
Я постарше, вижу, что игра не шла. Надо было разбудить чуть-чуть. У нас молодая команда играла. Они немного потерялись.
Во втором пропущенном голе там не добежали, там встал, там начали ругаться, обижаться на себя. Нужно было их чуть-чуть направить, у меня, слава богу, опыт есть. Я уже проходил такие матчи. Хорошо, что они меня услышали».
Несмотря на то, что Пятов проводил свой второй матч после длительной паузы, он смог надежно заменить травмированного Анатолия Трубина. Голкипер сделал 8 сейвов за игру и приложил свою руку к выходу команды в групповой этап ЛЧ.
Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби также оценил вклад вратаря в этот непростой матч.
Напомним, Пятов был вновь вызван в сборную Украины из-за травм двух основных вратарей.
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