Эксперт: «У сборной Украины есть все, чтобы хорошо выступить на Евро»
Пятов: «Пока не общался с Луческу. Рад буду его видеть»
Экс-наставник голкипера в «Шахтере» посетит тренировку сборной Украины
12:21
Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал готовность команды к Евро-2020 и визит главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу в лагерь «сине-желтых».
Как самый старший в команде могу говорить за вратарей, что они на 100 процентов готовы психологически, физически и ментально. Выбор будет делать Андрей Николаевич.
По партнерам могу сказать, что все ждут старта и соскучились за этим Евро-2020. Все готовы, но все нужно показывать на футбольном поле.
Визит Луческу? С Мистером не общался еще. Он должен еще приехать на тренировку. Рад буду его видеть. Разван Рац? Говорили об антиковидных тестах, если Разван сдаст тест, может ему позволят приехать в сборную. Это старый друг, я много лет провел с ним.
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о прибытии команды в Бухарест и первом матче на турнире против Нидерландов.
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