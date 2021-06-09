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Пятов: «Пока не общался с Луческу. Рад буду его видеть»

Экс-наставник голкипера в «Шахтере» посетит тренировку сборной Украины
Футбол Сборная Украины
12:21
Пятов: «Пока не общался с Луческу. Рад буду его видеть»
Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал готовность команды к Евро-2020 и визит главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу в лагерь «сине-желтых».

Как самый старший в команде могу говорить за вратарей, что они на 100 процентов готовы психологически, физически и ментально. Выбор будет делать Андрей Николаевич.

По партнерам могу сказать, что все ждут старта и соскучились за этим Евро-2020. Все готовы, но все нужно показывать на футбольном поле.

Визит Луческу? С Мистером не общался еще. Он должен еще приехать на тренировку. Рад буду его видеть. Разван Рац? Говорили об антиковидных тестах, если Разван сдаст тест, может ему позволят приехать в сборную. Это старый друг, я много лет провел с ним.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о прибытии команды в Бухарест и первом матче на турнире против Нидерландов.

Сергей Стаднюк
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Андрей Пятов Мирча Луческу

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