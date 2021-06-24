Пятов: «Пока свои 100 голов не пропустишь, играть не начнешь»

Голкипер рассказал о своем богатом опыте

Андрей Пятов / фото - FootBoom

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о том, какие знания и умения обретают Георгий Бущан и Анатолий Трубин на этом чемпионате Европы.

У тебя хорошие отношения с Георгием Бущаном. Как он реагирует на свою неплохую игру при не самых лучших пока результатах команды?

«Жора получает определенный опыт — для него это первый такой турнир. Я всегда защищаю голкиперов, для них очень важна психология, и Бущан в этом вопросе держит высокий уровень. Да, Георгий переживал. Вчера смотрели матчи, ерзали, а он говорит: «Выбей тот мяч в аут в игре с Нидерландами — и мы бы точно выходили из группы, независимо от других поединков». Конечно, думать об этом нужно, ошибки необходимо анализировать и учиться на них. Я не верю, что лучше расти на чужих промахах. Мне еще Виктор Носов говорил: «Пока свои 100 голов не пропустишь, играть не начнешь». Только через себя можно пропустить все эмоции и стать сильнее. Я помню, как Бущан пропустил семь во Франции. Тогда сразу ему написал: «Братан, свое получил — двигайся дальше». Потом он выдал две такие игры! Для вратаря психология — самое главное. Ты можешь прыгать по девяткам на тренировках, сколько угодно. Поверьте, я таких голкиперов много прошел. Но если ты в матче не готов психологически, то после первой же ошибки можешь сломаться, а это для вратаря — хуже всего. Но я еще перед Евро выставил пост и сказал, что голкиперы сборной Украины к турниру готовы. Сделал такой вывод после сборов в Харькове, и очень рад, что Георгий Бущан нашу вратарскую команду ни разу не подвел».

Как реагирует на все, что происходит, твой младший коллега из «Шахтера» — Анатолий Трубин?

«Для него это вообще не просто опыт, а некая школа жизни. Быть на таком турнире, чувствовать этот нерв, анализировать, делать выводы. Я уверен, что Толю ждет большое будущее. Сам, кстати, был в его шкуре, когда поехал на чемпионат мира в 2006 году — молодым и зеленым. Мне тот турнир сильно помог».

На этом чемпионате Европы Бущан показал, что может достойно заменить Пятова в рамке национальной сборной. Голкипер надежно стоит в рамке украинской команды и занял третье место на Евро-2020 по количеству сэйвов.

Напомним, Пятов рассказал о мечте отпраздновать День рождения на Евро.