Пятов получил от Месси три бутылки пива

Андрей Пятов / фото - Футбол 1/2/3

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов на своей странице в Instagram рассказал, как получил пиво от легендарного аргентинского форварда Лионеля Месси:

Хотелось бы написать «Приятно быть причастным к рекорду», но это не так. Пропускать в свои ворота неприятно в турнире любого уровня.

Могу сказать одно: рекорд Лео вызывает уважение. Как думаете, кто-то из нового поколения футболистов сможет стать конкурентом Месси в количестве голов за один клуб?

Решил, что две бутылочки из лимитированной коллекции оставлю у себя. Одну выставлю на аукцион, а вырученные средства отправим с женой в помощь проекту, которому уже давно помогаем. Подробности расскажу позже».