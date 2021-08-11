Пятов получил от Месси три бутылки пива
Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов на своей странице в Instagram рассказал, как получил пиво от легендарного аргентинского форварда Лионеля Месси:
«Дождался уникального подарка от Месси.
Хотелось бы написать «Приятно быть причастным к рекорду», но это не так. Пропускать в свои ворота неприятно в турнире любого уровня.
Могу сказать одно: рекорд Лео вызывает уважение. Как думаете, кто-то из нового поколения футболистов сможет стать конкурентом Месси в количестве голов за один клуб?
Решил, что две бутылочки из лимитированной коллекции оставлю у себя. Одну выставлю на аукцион, а вырученные средства отправим с женой в помощь проекту, которому уже давно помогаем. Подробности расскажу позже».
В честь уникального рекорда Лионеля Budweiser изготовила лимитированную серию пива с особенным дизайном бутылок. Аргентинец побил рекорд бразильца Пеле и стал игроком с самым большим количеством голов за один клуб (644 мяча в составе «Барселоны»).
Компания разослала по бутылке за каждый гол вратарям, в чьи ворота отличался великий игрок.
Помимо Пятова подобный презент получили Руслан Нещерет и Александр Шовковский.
Напомним, Месси официально стал игроком ПСЖ и уже примерил футболку парижан.
Комментарии 0