Форвард «Десны»: «Шахтер» нас полностью переиграл, было очень тяжело»
Пятов принял участие в популярном украинском телешоу
Голкипер «Шахтера» попробовал себя в новой роли
Андрей Пятов / Фото: ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов принял участие в известном украинском телешоу «Маска».
Суть шоу заключается в том, что участники соревнуются между собой, демонстрируя вокальные данные, но их личность и лицо скрыто за разнообразными костюмами. Свое лицо они показывают только тогда, когда покидают проект.
Пятов предстал на шоу в таком образе и пел песню «We Will Rock You» группы Queen. Голкипер покинул проект по итогам зрительского голосования.
«Я действительно никогда не пел и не проявлял интерес к вокалу, даже в караоке. Это совершенно новый для меня опыт. Но в глубине души я мечтал попасть в такое грандиозное шоу, тем более, с такими замечательными людьми, иметь возможность поработать с профессионалами.
Мы, спортсмены, футболисты – очень стеснительные. Но участие в этом проекте помогло мне раскрыться»
Напомним, «Шахтер» продолжает отставать от «Динамо» в турнирной таблице УПЛ на 3 очка.
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