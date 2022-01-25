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Пятов признался, что ему понравилась игра 17-летнего новичка «Шахтера»

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Футбол Украинская Премьер-лига
16:58
Пятов признался, что ему понравилась игра 17-летнего новичка «Шахтера»
Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов в эфире Футбол NEWS поделился мыслями о победе в контрольном матче против «Вольфсберга» (4:1).

Винисиус очень понравился. Сегодня отдал две голевые, быстрый парень. Он молодец, приятно удивил. А наша молодежь уже опытная, раз зрители их любят и дают какие-то призы. Пускай доказывают это на поле. Сегодня они молодцы, хорошо сыграли.

Это была первая игра на сборах. У каждого сейчас разная функциональная готовность, поэтому каких-то выводов делать не стоит. Каждый готов по-разному, но главное, что мы показали характер и игру.

После матча нападающий Жуниор Мораес был рад своему дублю.

Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Андрей Пятов Винисиус Тобиас Вольфсберг

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