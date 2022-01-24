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Пятов прокомментировал яркий старт «Шахтера» на зимних сборах

«Горняки» устроили разгром за 13 минут
Футбол Украинская Премьер-лига
18:43
Пятов прокомментировал яркий старт «Шахтера» на зимних сборах
Андрей Пятов / фото - FootBoom

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Вольфсбергом» (4:1) в первом контрольном спарринге на зимних сборах в Турции:

«Второй тайм немножко получше был, выходили из обороны. Первый тайм – где-то не получалось. Но это нормально, это сборы. Все готовы по-разному. Для этого и придумали такие долгие сборы, чтобы к концу все были на должном уровне».

Как оцениваешь сегодняшнего оппонента?

«С этой командой мы уже встречались года два назад. Мы тогда также столкнулись с прессингом высоким. Мы выиграли 2:0, я помню эту игру: мы две контратаки провели и забили, а они прессинговали хорошо, не очень у нас получалась игра. Хорошая команда. Не даром они за второе место борются в чемпионате».

Какое настроение в команде? Набираете игровые кондиции?

«Все в играх показывается. Тренеры хотят осуществить то, что запланировано. А мы обязаны выполнять. Мы понимаем, что в играх нам легче будет».

Следующий матч подопечных Де Дзерби пройдет 28-го января против тезок из Солигорска.

 

Павел Харченко
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Шахтер Донецк Андрей Пятов Вольфсберг

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