«Шахтер» пропустил от экс-игрока «Динамо», но забил четыре мяча после 77-й минуты
Пятов прокомментировал яркий старт «Шахтера» на зимних сборах
«Горняки» устроили разгром за 13 минут
Андрей Пятов / фото - FootBoom
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Вольфсбергом» (4:1) в первом контрольном спарринге на зимних сборах в Турции:
«Второй тайм немножко получше был, выходили из обороны. Первый тайм – где-то не получалось. Но это нормально, это сборы. Все готовы по-разному. Для этого и придумали такие долгие сборы, чтобы к концу все были на должном уровне».
Как оцениваешь сегодняшнего оппонента?
«С этой командой мы уже встречались года два назад. Мы тогда также столкнулись с прессингом высоким. Мы выиграли 2:0, я помню эту игру: мы две контратаки провели и забили, а они прессинговали хорошо, не очень у нас получалась игра. Хорошая команда. Не даром они за второе место борются в чемпионате».
Какое настроение в команде? Набираете игровые кондиции?
«Все в играх показывается. Тренеры хотят осуществить то, что запланировано. А мы обязаны выполнять. Мы понимаем, что в играх нам легче будет».
Следующий матч подопечных Де Дзерби пройдет 28-го января против тезок из Солигорска.
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