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Пятов провел 100-й матч за сборную Украины
Больше только у нескольких игроков
9 октября 21:55
Фото: УАФ
Украина обыграла Финляндию в отборе на ЧМ-2022.
Весь матч отыграл вратарь Андрей Пятов. Он провел свой 100-й матч за команду.
Больше лишь у четырех футболистов – Руслана Ротаня (100 матчей), Андрея Ярмоленко (103), Андрея Шевченко (111), Анатолия Тимощука (144).
Отметим, что Пятов завершил карьеру в сборной после Евро-2020, но был вновь вызван в команду из-за травм других игроков.
Украина идет 2-й в отборе группе отбора на ЧМ-2022.
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