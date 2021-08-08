Пятов раскрыл, кто в сборной Украины главный шутник

Атмосфера в команде на высоте

Андрей Пятов / фото - Euro-football

Ушедший из сборной Украины вратарь Андрей Пятов рассказал, кто является главным юмористом в раздевалке национальной команды:

«У нас есть Серега Кривцов, вся сборная знает, как он любит пошутить. Он один из сильнейших юмористов. Тот же Худжамов был в свое время с хорошим чувством юмора. Все ребята понимают эти шутки, охотно подхватывают и создают прекрасную атмосферу в сборной».

Голкипер покинул команду после триумфального Евро-2020 заявив, что подросло хорошее поколение вратарей ему на замену.

Напомним, ранее Пятов рассказал, что за отбор на чемпионат Европы заплатили меньше, чем за сам турнир.