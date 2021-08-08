Пятов: «Можно сказать, что за выход на Евро-2020 получили больше, чем за сам турнир»
Пятов раскрыл, кто в сборной Украины главный шутник
Атмосфера в команде на высоте
17:42
Андрей Пятов / фото - Euro-football
Ушедший из сборной Украины вратарь Андрей Пятов рассказал, кто является главным юмористом в раздевалке национальной команды:
«У нас есть Серега Кривцов, вся сборная знает, как он любит пошутить. Он один из сильнейших юмористов. Тот же Худжамов был в свое время с хорошим чувством юмора.
Все ребята понимают эти шутки, охотно подхватывают и создают прекрасную атмосферу в сборной».
Голкипер покинул команду после триумфального Евро-2020 заявив, что подросло хорошее поколение вратарей ему на замену.
Напомним, ранее Пятов рассказал, что за отбор на чемпионат Европы заплатили меньше, чем за сам турнир.
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