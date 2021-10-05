Пятов рассказал, к кому нужно внимательно отнестись в матче с Финляндией

Финны уже однажды смогли навязать украинцам борьбу

Андрей Пятов / фото - Twitter

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2022 против сборной Финляндии:

«Хорошая, крепкая команда, которая за последние пару лет подняла свой уровень. Есть свои местные звезды, к которым нужно внимательно отнестись. Но вы понимаете, здесь что им надо выигрывать, что нам, поэтому думаю, будет хорошая игра».

Подопечные Александра Петракова сыграют этот матч на выезде в Хельсинки. Игра состоится 9 октября в 19:00.

Первый матч между командами, который проходил в Киеве закончился ничьей со счетом 1:1.

Ранее Петраков рассказал о невызове Руслана Малиновского на матчи сборной.