Пятов рассказал, как Зеленский поздравлял его с днем рождения

Голкипер праздновал именины прямо на Евро-2020

Андрей Пятов / фото - Focus

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский звонил национальной команде во время чемпионата Европы:

«Он поговорил с нами по-своему, по-обычному. Чувствовалась свобода. Звонил с какого-то домика со сруба где-то в лесу, в обычной футболке, без галстука. Сказал много чего хорошего, меня с днем рождения поздравил. Просто в обычной и непринужденной обстановке, без пафоса».

Ранее опытный голкипер объявил о завершении карьеры в футболке сборной Украины, так как считает, что ему уже подоспела достойная замена.

Напомним, ранее Пятов рассказал, что за выход на Евро команда получила больше, чем за сам турнир.