Пятов: «С Финляндией могли довести счет и до крупного»

Андрей Пятов / Фото - Getty Images

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов высказался в эфире YouTube-канала «vZbirna» по поводу победы в матче отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (2:1). Также ветеран прокомментировал свой сотый поединок за «сине-желтых».

Надо было быть сконцентрированным, были и ошибки, разные моменты. Главное – результат. Готовились к этой игре, было очень много предпосылок к завершению – будь удача, где-то хладнокровие, мастерство, то могли бы довести счет до крупного.