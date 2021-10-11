Яремчук: «Петраков – игрок матча с Финляндией»
Пятов: «С Финляндией могли довести счет и до крупного»
Голкипер-ветеран – о важнейшей победев отборе на ЧМ-2022
09:02
Андрей Пятов / Фото - Getty Images
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов высказался в эфире YouTube-канала «vZbirna» по поводу победы в матче отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (2:1). Также ветеран прокомментировал свой сотый поединок за «сине-желтых».
Очень рад, конечно. Не думал – все в жизни иногда переворачивается с ног на голову. Планировал посвятить время семье, но обстоятельства сложились. Значит так надо было.
Надо было быть сконцентрированным, были и ошибки, разные моменты. Главное – результат. Готовились к этой игре, было очень много предпосылок к завершению – будь удача, где-то хладнокровие, мастерство, то могли бы довести счет до крупного.
Ранее Пятов поделился мыслями по поводу невызова полузащитника Руслана Малиновского в сборную Украины.
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