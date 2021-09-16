Пятов: «Сказать, что мы плохо играли? Нет, мы создавали и удары, и угловые, нагнетали»

Вратарь дончан отметил, что мяч просто не шел в ворота





Андрей Пятов / Фото: Шахтер Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал поражение тираскольскому «Шерифу» (0:2) в первом туре группового раунда Лиги чемпионом. Слова вратаря приводит Twitter UEFA.

«Сказать, что мы плохо играли? Нет, мы создавали и удары, и угловые, нагнетали. Но это футбол, где-то не залетело, а где-то бы залетело, наверное, уверенность бы почувствовали. Здесь игра может перевернуться в любой момент. Если ты получаешь уверенность, забивая гол, конечно, то уже по-другому. А так видите, мяч не шел в ворота. Мы уже начинали нервничать. Допустили ошибку, пропустили второй гол и все». Напомним, ранее Роберто Де Дзерби заявил, что «Шерифу» везло во многих моментах.

Карен Агабекян