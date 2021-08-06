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Пятов: «Сказать, что я не думал о продолжении карьеры в другом клубе, было бы обманом»

Вратарь все-таки продлил контракт с «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
6 августа 19:04
Пятов: «Сказать, что я не думал о продолжении карьеры в другом клубе, было бы обманом»
Фото: пресс-служба «Шахтера

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов признался, что недавно занимался поисками нового клуба, ведь с «горняками» какое-то время ему не удавалось договориться о продлении контракта:

«Сказать, что я не думал о продолжении карьеры в другом клубе, было бы обманом. Да, изначально у меня с моим клубом были некоторые разногласия относительно нового контракта. Я не мог просто сидеть и ждать, поэтому думал о будущем и рассматривал разные варианты. На этот выбор также влияет семья, и я ждал от клуба каких-то шагов.

Не скажу, что я прямо искал новый клуб, просто интересовался, как может сложиться моя карьера дальше. В итоге клуб сделал выгодное для всех сторон предложение. Мы пожали друг другу руки, и уже когда я был в расположении сборной, мы подписали контракт».


Напомним, ранее Пятов рассказал, станет ли его действующий контракт с «Шахтером» последним.

Источник: focus.ua Сергей Остапенко
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Теги

Шахтер Донецк Андрей Пятов

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