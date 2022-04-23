Пятов: «Сначала рвался в тероборону, это эмоции. Но я могу больше пользы принести в другом месте»

Голкипер «Шахтера» сейчас тренируется с дончанами за границей

Андрей Пятов / Фото: ФК Шахтер Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов заявил, что хотел пойти в тероборону в первые дни войны. «В начале я рвался в Киев в тероборону, хотя бы куда-то. Это эмоции. В принципе, многие и пошли. Желание, эмоции – это пацаны, у нас заложено в генах, мы хотим себя показать где-то. Со временем ты понимаешь, что можно там сидеть, а можно еще где-то пользу принести. Сейчас Саня Усик выехал, он больше принесет пользы, эмоций людям. То, что он делал до этого. Сколько мы смотрели его боев и взрывались, когда он последний выиграл». Ранее Пятов снова сыграл с Ярославом Ракицким в одной команде.