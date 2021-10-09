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Пятов стал самым возрастным игроком в истории сборной Украины
Вратарь национальной команды вышел в старте в матче с Финляндией
9 октября 20:44
Андрей Пятов / Фото: Getty Images
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов стал самым возрастным игроком в истории национальной команды.
Пятов вышел в основе сборной Украины в матче с Финляндией в возрасте 37 лет и 103 дня. Пятов побил рекорд экс-хавбека Анатолия Тимощука, который в последний раз выходил в футболке сборной Украины в возрасте 37 лет и 83 дня.
Сейчас идет второй тайм в матче Финляндия – Украина, пока «сине-желтые» побеждают со счетом 2:1.
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