Пятов: «У Де Дзерби своеобразные сборы, последние 5 лет у нас все было иначе»

Сбор «горняков» длился дольше обычного

Андрей Пятов / Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов оценил первый турецкий сбор команды. Его цитирует пресс-служба «горняков».

«Провели хорошую работу. Больше тактическую, но была и физическая. Понимаем, что у Де Дзерби свои требования. Своеобразные немного сборы. Последние 5 лет у нас были сборы 9-12 дней, а сейчас иначе.

Но для меня проблемы нет. Летом на Евро мы вообще 50 дней сидели, поэтому все нормально. Все покажут официальные матчи».



В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» опережает «Динамо» на 2 балла.