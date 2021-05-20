Пятов: «У меня были проблемы со спиной»

Андрей Пятов / Фото: Динамо Киев от Шурика

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов заявил, что готов выступить на Евро-2020 в качестве основного вратаря.

Никто не отдает так просто место. Я сказал, что буду бороться. Конкуренция – это плюс для сборной. Если все три вратаря подойдут к Евро готовыми, то сборная от этого только выиграет».