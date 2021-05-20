Пятов: «Буду бороться за место в основе на Евро-2020»
Пятов: «У меня были проблемы со спиной»
Голкипер «Шахтера» заявил, что будет бороться за место в основе сборной Украины
20 мая 09:59
Андрей Пятов / Фото: Динамо Киев от Шурика
Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов заявил, что готов выступить на Евро-2020 в качестве основного вратаря.
«Были проблемы со спиной. Наверное, впервые такие серьезные – больше недели никогда не пропускал. Ничего, я сделал определенные процедуры. Я готов.
Никто не отдает так просто место. Я сказал, что буду бороться. Конкуренция – это плюс для сборной. Если все три вратаря подойдут к Евро готовыми, то сборная от этого только выиграет».
Ранее стало известно, что Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020.
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