Пятов: «У меня сейчас появилось второе дыхание»

Андрей Пятов / Фото: Twitter

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов в шоу «Бомбардир» высказался о своем возвращении в основу донецкой команды.

– Это футбольная жизнь. Во-первых, я не шел к закату. Я бы не подписывал новый контракт. Тем более я уже говорил, что у меня амбициозный контракт, где я хочу и должен бороться за место. Это мое решение. Если увижу, что не тяну, скажу: «Спасибо, до свидания». А так у меня живут амбиции. Наверное, заново все забурлило.

Конечно, не такой шанс я бы хотел получить, чтобы мои коллеги и друзья получали травму.

- Хотите играть долго как Буффон?

– Я не ставлю себе задачи. Хочу помогать команде. Я живу футболом. Вы знаете, как футболистам тяжело уходить. У меня второе дыхание появилось, желание. Главное, чтобы травмы обходили стороной, это самое главное главное. Буду стараться.

Если тренерский штаб, президент скажет: «Извини, но ты нам не нужен», тогда да, я все пойму, буду принимать решение.

- Как чувствуете себя физически?

– Не будем скрывать, что когда футболист не играет, хоть и опытный... Да, опыт есть, но мне кажется, если есть волнение перед каждым матчей – значит ты живой и можешь поиграть, потому что переживаешь за команду и результат. Наверное, у меня есть волнение, как у старшего, так и у младшего игрока.

Вышел в матче с «Черноморцем», на эмоциях накричался, где-то принял неудачно. Это футбол. Это мне наоборот помогает. Наверное, где-то закаляет. Надеюсь, придаст мне уверенности.