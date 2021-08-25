Пятов: «У меня сейчас появилось второе дыхание»
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов в шоу «Бомбардир» высказался о своем возвращении в основу донецкой команды.
- Казалось, вы уже идете к закату карьеры. Как вы воспринимаете новый шанс играть после травмы молодого вратаря?
– Это футбольная жизнь. Во-первых, я не шел к закату. Я бы не подписывал новый контракт. Тем более я уже говорил, что у меня амбициозный контракт, где я хочу и должен бороться за место. Это мое решение. Если увижу, что не тяну, скажу: «Спасибо, до свидания». А так у меня живут амбиции. Наверное, заново все забурлило.
Конечно, не такой шанс я бы хотел получить, чтобы мои коллеги и друзья получали травму.
- Хотите играть долго как Буффон?
– Я не ставлю себе задачи. Хочу помогать команде. Я живу футболом. Вы знаете, как футболистам тяжело уходить. У меня второе дыхание появилось, желание. Главное, чтобы травмы обходили стороной, это самое главное главное. Буду стараться.
Если тренерский штаб, президент скажет: «Извини, но ты нам не нужен», тогда да, я все пойму, буду принимать решение.
- Как чувствуете себя физически?
– Не будем скрывать, что когда футболист не играет, хоть и опытный... Да, опыт есть, но мне кажется, если есть волнение перед каждым матчей – значит ты живой и можешь поиграть, потому что переживаешь за команду и результат. Наверное, у меня есть волнение, как у старшего, так и у младшего игрока.
Вышел в матче с «Черноморцем», на эмоциях накричался, где-то принял неудачно. Это футбол. Это мне наоборот помогает. Наверное, где-то закаляет. Надеюсь, придаст мне уверенности.
Напомним, сегодня в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» примет «Монако» в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.
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