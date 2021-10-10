Пятов: «В матче с Финляндией мы не имели права на ошибку»

Украина победила соперника на выезде со счетом 2:1

Андрей Пятов / Фото: Getty Images

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

– Для меня каждая следующая игра – особенная. Таким был и этот матч с Финляндией, в котором мы не имели права на ошибку. Мы не думали о следующем сопернике, нам надо было добывать три очка, чтобы сохранить шансы на путевку на чемпионат мира.

Очень приятно, что мне удалось сыграть столько матчей, я даже не мечтал об этом в 2007 году, когда начинал выступления за национальную команду. Благодаря поддержке партнеров и доверию тренеров я достиг такой отметки.

– В сегодняшней игре были два важных момента – при счете 0:0 и 2:1, когда вы совершили сейвы. Вы можете проанализировать эти эпизоды?

– Я не разбираю свои игры, для этого есть тренеры, главное для меня – результат команды. В этом матче в моих действиях тоже можно найти немало недостатков. Есть тренер вратарей сборной Вячеслав Кернозенко, мы все разберем. Мы все выкладываемся на поле



Почему не стоит переоценивать победу Украины над Финляндией.