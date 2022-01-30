Пятов: «В «Шахтере» не все игроки понимают значимость клуба»

Вратарь рассказал, как заводит партнеров по команде

Андрей Пятов / Фото: Футбол 24

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, как настраивает на матчи партнеров по команде. Голкипера цитирует пресс-служба «горняков».

– Это первые зимние сборы во главе с Роберто Де Дзерби. Чем они отличаются от работы с Луишем Каштру?

– Думаю, это что-то новое для Мистера – отдохнуть зимой месяц, а потом на месяц поехать на сборы. Наверное, так для него сложнее. И для нас сборы разнятся, ведь у каждого тренера свой подход, но кардинальных отличий нет. Роберто Де Дзерби хочет реализовать свои тактические идеи, потому сейчас много теоретических занятий, а в остальном все как обычно.

– Как считаешь, есть ли у команды желание достичь больших высот, возможно, выиграть требл?

– У «Шахтера» цели всегда максимальные. Мы уже выиграли один трофей, в чемпионате идем на первом месте, продолжаем борьбу в Кубке. Надеемся на требл, все зависит от нас.

– Что обычно говоришь партнерам в раздевалке?

– Зависит от накала матча и результата. Все-таки уровень «Шахтера» мы подняли достаточно давно, и не все игроки понимают значимость клуба. Наверное, на правах капитана, если даже не принимаю участия в матче, все равно могу зайти и подбодрить ребят.

Где-то помочь, а где-то накричать, разбудить. Это психология, к каждому нужен подход. Есть много примеров, когда подобное помогало в перерыве.



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