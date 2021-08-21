Пятов вышел на поле в УПЛ впервые за 9 месяцев

Де Дзерби уже в пятом туре прибегнул к ротации голкиперов

Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер

В пятом туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» разгромил «Черноморец» (3:0). Голкипер Андрей Пятов провел весь матч.

37-летний вратарь впервые вышел поле в чемпионате Украины за девять месяцев (с 21 ноября 2020 года). Тогда «горняки» сыграли вничью с «Александрией» (1:1).

Если брать все матчи на клубном уровне, то последний выход Пятова датируется 3 марта. В четвертьфинале Кубка Украины «Шахтер» сенсационно уступил «Агробизнесу» (0:1).

Ранее голкипер трогательно попрощался с Андреем Шевченко, покинувшим сборную страны.