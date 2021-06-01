Пятов: «Я готов бороться за место в основе «Шахтера»

Голкипер продлил контракт с клубом еще на 2 года

Андрей Пятов / Фото: Футбол 24

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал продление контракта с донецким клубом еще на 2 года. Слова голкипера приводит пресс-служба «горняков».

– Какие сейчас эмоции? Были ли какие-то особенности или сложности в этот раз, когда принималось решение?

– Нет, клуб сделал предложение, я – думал. Рад, что «Шахтер» предложил мне продлить контракт на два сезона. Для меня это очень важно и почетно, значит, в меня верят. В то же время я со своей стороны сказал клубу, что для меня это не контракт ради контракта, а нечто большее. И я готов бороться за место в составе. Конкуренция повышает уровень, а главное – идет на пользу команде. Шансы у всех равны, тем более в команду пришел новый тренер.

– Насколько психологически сложным или необычным получился для тебя прошедший сезон?

– Было много нюансов, но в любом случае он принес опыт. Я же не расслаблялся. У нас была конкуренция, и Толя (Трубин – прим.) тому подтверждение – он получил свой шанс, воспользовался им и играл заслуженно. И справедливо был признан футболистом года. Полностью его заслуга, но на это также влияет и конкуренция. Я рад, что появились вратари из академии, ведь у нас и еще есть перспективные ребята. Будем стараться развиваться дальше. Я и сам тоже развиваюсь. Мы с ним общаемся каждый день, он знает: просто не будет. Есть конкуренция, в которой мы будем оба расти.

– Одно время и Долганский не играл в «Ворскле», когда ты проводил первые сезоны на высшем уровне, а потом снова играл.

– Главное, чтобы было здоровье, силы и желание. Если есть мотивация и стремление, будет и рост. Когда этого уже нет, нужно сказать честно: спасибо, я заканчиваю. Но у меня пока все отлично. Тем более это новый контракт и новые вызовы, которые заставляют меня еще больше работать. Я готов к серьезной конкуренции

Ранее Пятов поддержал Александра Зинченко после поражения в финале Лиги чемпионов.