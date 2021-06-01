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Пятов: «Зинченко должен пережить поражение в финале Лиги чемпионов»
Вратарь оценил матч «Ман Сити» – «Челси»
12:10
Фото: BBC
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов оценил финал Лиги чемпионов, где «Челси» обыграл «Манчестер Сити».
«Финал Лиги чемпионов? «Челси» победил по делу. Они хорошо подготовились. В первом тайме закрывали все зоны, понимаю что «Сити» всегда владеет преимуществом. Они не садились глубоко, встречали соперника в центре, и знали, что у них есть шанс при контратаках. Свой гол они забили заслуженно.
Зинченко пусть переживет это поражение, а когда приедет к нам, мы его поддержим».
Зинченко написал пост после финала ЛЧ.
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