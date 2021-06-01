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Пятов: «Зинченко должен пережить поражение в финале Лиги чемпионов»

Вратарь оценил матч «Ман Сити» – «Челси»
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:10
Пятов: «Зинченко должен пережить поражение в финале Лиги чемпионов»
Фото: BBC

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов оценил финал Лиги чемпионов, где «Челси» обыграл «Манчестер Сити».

«Финал Лиги чемпионов? «Челси» победил по делу. Они хорошо подготовились. В первом тайме закрывали все зоны, понимаю что «Сити» всегда владеет преимуществом. Они не садились глубоко, встречали соперника в центре, и знали, что у них есть шанс при контратаках. Свой гол они забили заслуженно.

Зинченко пусть переживет это поражение, а когда приедет к нам, мы его поддержим».

Зинченко написал пост после финала ЛЧ.

Источник: terrikon.com Андрей Усмонов
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Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити

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