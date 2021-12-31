Рабьо: «Болельщики «Ювентуса» еще не видели меня в деле по-настоящему»

Полузащитник не намерен уходить из команды

Фото: AFP

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо считает, что может добиться большего в команде и уверен, что растет в футбольном плане. Слова игрока приводит Football-Italia.

«Какие-то вещи я сделал хорошо, какие-то нет, но думаю, что в Италии я стал лучше работать с точки зрения тактики. В Италии всё не так, как во Франции. Что касается критики, я профессионал, разбираюсь в футболе. Я отдам все ради команды, хорошо играю, и это единственный способ как-то изменить общественное мнение. Я прекрасно понимаю, что фанаты «Ювентуса» еще не видели настоящего Рабьо. Я по-прежнему молод, способен продолжать совершенствоваться. Нужно добиться расположения болельщиков, и я работаю над этим».

Сообщалось, что Рабьо может оказаться в «Ньюкасле» или «Эвертоне».