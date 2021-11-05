Воронин назвал тройку лучших украинских футболистов на данный момент
Работающий в России Воронин заявил о желании войти в тренерский штаб сборной Украины
Экс-форвард провел за национальную команду немало матчей
09:01
Андрей Воронин / фото - УНИАН
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал, есть ли у него предложения из родной страны:
«Меня не звали в новый штаб сборной Украины. Я не знаю нового тренера национальной команды. Я не думаю, что в ближайшее время у меня вообще будет предложение из Украины.
Я бы с удовольствием рассмотрел предложение. Украина – это моя страна, в которой я вырос, которую я люблю и буду любить всегда, и если бы было приглашение из сборной, я бы с удовольствием его принял.
Сейчас нет смысла об этом говорить. У сборной Украины есть тренер, который работает с командой».
На данный момент специалист является помощником главного тренера московского «Динамо».
Бывший форвард выступал в составе национальной сборной с 2002-го по 2012-й год и провел за это время 74 матча.
Ранее Воронин назвал тройку лучших украинских футболистов на данный момент.
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