Работающий в России Воронин заявил о желании войти в тренерский штаб сборной Украины

Андрей Воронин / фото - УНИАН

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал, есть ли у него предложения из родной страны:

Я бы с удовольствием рассмотрел предложение. Украина – это моя страна, в которой я вырос, которую я люблю и буду любить всегда, и если бы было приглашение из сборной, я бы с удовольствием его принял.

Сейчас нет смысла об этом говорить. У сборной Украины есть тренер, который работает с командой».