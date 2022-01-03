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Ради Холанда «Барселона» хочет летом продать Депая

Голландец покинет Испанию
Футбол Примерa (Испания)
18:10
Ради Холанда «Барселона» хочет летом продать Депая
Фото: Marca

«Барселона» летом хочет расстаться с форвардом Мемфисом Депаем.

Голландец так и не заиграл в Испании. Главный тренер Хави не слишком рассчитывает на игрока.

Из-за проблем в атаке «Барселона» подпишет экс-игрока «Реала» Альваро Морату. Также летом каталонцы нацелены на Эрлинга Холанда из «Боруссии».

Из-за этого, клуб готов расстаться с Депаем. К нему есть спрос от клубов АПЛ и Серии А, сообщает AS. На счету нападающего восемь голов в 15 матчах.

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Мемфис Депай

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