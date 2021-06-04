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Ради такой красотки Ребров пойдет на все. Супруга тренера показала подтянутую фигуру в купальнике

Анна с мужем отдохнули в Турции
Футбол Украинские легионеры
16:40
Ради такой красотки Ребров пойдет на все. Супруга тренера показала подтянутую фигуру в купальнике
Анна Реброва / фото - Instagram

Известный украинский тренер Сергей Ребров отправился на отдых в Турцию вместе со своей супругой Анной. Пока одни футбольные фанаты удивляются уходу наставника из «Ференцвароша», другие – с восторгом наблюдают за Instagram супруги Реброва.

Анна опубликовала фото в бикини мятного цвета, продемонстрировав стройные ноги и кубики пресса.

Недавно мы показали жену 18-летнего защитника сборной Украины и киевского «Динамо».

Антон Кривенко
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Сергей Ребров

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