Ярмоленко накормил партнером по «Вест Хэму» украинскими блюдами, они были в восторге
Ради такой красотки Ребров пойдет на все. Супруга тренера показала подтянутую фигуру в купальнике
Анна с мужем отдохнули в Турции
16:40
Анна Реброва / фото - Instagram
Известный украинский тренер Сергей Ребров отправился на отдых в Турцию вместе со своей супругой Анной. Пока одни футбольные фанаты удивляются уходу наставника из «Ференцвароша», другие – с восторгом наблюдают за Instagram супруги Реброва.
Анна опубликовала фото в бикини мятного цвета, продемонстрировав стройные ноги и кубики пресса.
Недавно мы показали жену 18-летнего защитника сборной Украины и киевского «Динамо».
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