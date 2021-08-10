Рафаилов: «Не верю, что в Луганск и Донецк могут вернуться «Заря» и «Шахтер»
Рафаилов: «Кухонные дрочеры писают кипятком, что УПЛ становится сильнее. Финны и казахи этой силы не заметили»
Бывший гендир «Зари» – о вылете «Колоса» и «Ворсклы» из еврокубков
Сергей Рафаилов / Фото - footboomЭкс-генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в Facebook поделился мыслями о вылете «Колоса» и «Ворсклы» из квалификации Лиги конференций.
«Когда читаешь украинские сайты – везде пишут, что украинский чемпионат становится все сильнее. Президент УАФ тоже трубит в фанфары. Ну а кухонные дрочеры так вообще писают кипятком. А вот финны и казахи этой силы не заметили. Ах да, они не читают украинские СМИ».
Напомним, что «Колос» вылетел от карагандинского «Шахтера», а «Ворскла» – от финнского «КуПС» в квалификации Лиги конференций.
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