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Рафаилов: «россия виновата лишь в том, что не позволила Януковичу смыть нацистсткую дрянь с Майдана»
Бывший генеральный директор луганской «Зари» продемонстрировал свою истинную сущность
20 марта 12:57
Сергей Рафаилов / Фото: Динамомания
Бывший гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов в своем Facebook высказался вторжении россии в Украину.
Ранее Андрей Шевченко заявил, что эта война стерла все общее, что было у Украины и россии.
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