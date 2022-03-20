Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед -:- Перенесен
16:00 Лестер - Брентфорд 2:1 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Монако - ПСЖ 3:0 Окончен
16:00 Бордо - Монпелье 0:2 Окончен
18:05 Реймс - Лион 0:0 Окончен
21:45 Марсель - Ницца 2:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт 0:0 Окончен
18:30 Вольфсбург - Байер 0:2 Окончен
20:30 Кельн - Боруссия Дортмунд 1:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
01:20
Стронгмен. Чемпионат Украины. 95кг

Рафаилов: «россия виновата лишь в том, что не позволила Януковичу смыть нацистсткую дрянь с Майдана»

Бывший генеральный директор луганской «Зари» продемонстрировал свою истинную сущность
Футбол Украинская Премьер-лига
20 марта 12:57
Рафаилов: «россия виновата лишь в том, что не позволила Януковичу смыть нацистсткую дрянь с Майдана»
Сергей Рафаилов / Фото: Динамомания

Бывший гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов в своем Facebook высказался вторжении россии в Украину.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что эта война стерла все общее, что было у Украины и россии.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Сергей Рафаилов Заря

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
20 марта 2022г. 21:17
Ворог, який, на жаль, втік
0 0
Ответить
20 марта 2022г. 18:04
Капец урод
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

Рафаилов: «россия виновата лишь в том, что не позволила Януковичу смыть нацистсткую дрянь с Майдана»
Рафаилов: «россия виновата лишь в том, что не позволила Януковичу смыть нацистсткую дрянь с Майдана»
Украинская Премьер-лига
20 марта 12:57
Селезнев: «Даю слово, что не покину Украины во время войны как крыса. Это мой край, моя родина, моя ненька»
Селезнев: «Даю слово, что не покину Украины во время войны как крыса. Это мой край, моя родина, моя ненька»
Украинская Премьер-лига
20 марта 12:38
«Холодные, замкнутые, подозрительные». Война открыла глаза Де Дзерби на то, какими на самом деле являются украинцы
«Холодные, замкнутые, подозрительные». Война открыла глаза Де Дзерби на то, какими на самом деле являются украинцы
Украинская Премьер-лига
19 марта 20:10
Поворознюк: «Мы русским таких п*здюлей дадим, что нас хотя бы остановили на Урале»
Поворознюк: «Мы русским таких п*здюлей дадим, что нас хотя бы остановили на Урале»
Украинская Премьер-лига
19 марта 16:43
Каштру: «Мировым лидерам и политикам должно быть стыдно за то, что они до сих пор не остановили войну в Украине»
Каштру: «Мировым лидерам и политикам должно быть стыдно за то, что они до сих пор не остановили войну в Украине»
В Европе
19 марта 16:25
Михайличенко: «Если понадобится, то я возьму в руки оружие и буду воевать за Украину»
Михайличенко: «Если понадобится, то я возьму в руки оружие и буду воевать за Украину»
Украинские легионеры
19 марта 16:10
Федецкий: «Даже не хочу говорить о Тимощуке. Не знаю, как ему дальше с этим жить»
Федецкий: «Даже не хочу говорить о Тимощуке. Не знаю, как ему дальше с этим жить»
Сборная Украины
19 марта 15:56
Зозуля: «россияне до сих пор верят, что Бандера жив. К ним обращаться толку нет, они пробитые»
Зозуля: «россияне до сих пор верят, что Бандера жив. К ним обращаться толку нет, они пробитые»
Украинские легионеры
19 марта 15:50
Денисов – о путине: «За 20 дней затмить Гитлера, надо было очень постараться»
Денисов – о путине: «За 20 дней затмить Гитлера, надо было очень постараться»
Украинская Премьер-лига
19 марта 15:35
Все новости

Популярные новости

Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Бокс Профессиональный бокс
20 марта 09:30
10
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 20:50
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 марта 16:45
1
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 марта 12:00
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 09:02
1
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 марта 16:17
Все новости