Рафаилов: «Сегодняшняя игра «Зари» не соответствует уровню группового этапа ЛЕ»

Экс-гендиректор луганчан продолжает критиковать клуб

Сергей Рафаилов / Фото - ФК Заря

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов оценил готовность команды к противостоянию с венским «Рафидом» в раунде плей-офф Лиги Европы. Первый матч состоится уже сегодня, 19 августа.

Та игра, которую показывает сегодня «Заря» в чемпионате Украины, не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы. У луганской команды вообще очень плохая статистика выступлений в играх плей-офф. До этого «Заря» проигрывала своим соперникам на этой стадии. Вы, наверное, помните «Фейеноорд», «Легию», «Эспаньол»... В предстоящем матче в Вене шансы есть у каждой из команд. Деньги, которые может получить «Рапид» за выход в групповой этап, не будут лишними. Поэтому уверен, что австрийцы будут настраиваться на «Зарю» достаточно серьезно. Предугадать же, каким будет итоговый результат, мне сложно.

За игрой квалификации Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Рапид» – «Заря» онлайн. Начало – в 22:00.