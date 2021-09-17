Рафаилов: «Заря» играла в футбол – через год мешает другим»

Сергей Рафаилов / Фото - Footboom

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в своем Фейсбук остро прошелся по клубу после поражения в матче первого тура группового этапа Лиги конференций против «Буде-Глимта» (1:3).

Сейчас всех собак начнут вешать на тренера. А кто не смог продлить контракты с основными игроками, которые определяли игру команды и, которые пришли вместе с тренером? Кто оставил команду с одним опытным вратарем, который даже залечить травмы не успевает?

Ах, да это же суперталантливые, суперкреативные, суперчестные, и вообще во всем супер, супер, супер...