Рагник: «Участие Роналду в матче с «Вест Хэмом» остается под вопросом»

Главный тренер МЮ – о проблемах форварда со здоровьем

Крищтиану Роналду / фото - Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рагник в интервью пресс-службе МЮ заявил, что звездный нападающий «дьяволов» Криштиану Роналду может пропустить матч 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».

«Участие Роналду в матче под вопросом, потому что у него есть проблемы с шеей. Вчера он проходил курс лечения на протяжении 2-3 часов, и сегодня нам нужно понять, как он себя чувствует».

Проблемы с шеей у Роналду возникли по ходу игры с «Брентфордом» (3:1). Он был заменен на 71-й минуте.

Матч МЮ – «Вест Хэм» состоится 22 января.

Напомним, Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед» если клуб не финиширует в зоне ЛЧ.