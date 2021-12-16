Ракицкий готов пойти на понижение зарплаты ради продления контракта с «Зенитом»

Украинец сейчас зарабатывает в питерском клубе 2,5 миллиона евро

Ярослав Ракицкий / Фото: Twitter

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий намерен пойти на понижение зарплаты в своей команде.

Известно, что Ракицкий намерен продлить контракт с «Зенитом», именно из-за этого 32-летний украинец готов получать меньше.

Напомним, контракт Ракицкого с «Зенитом» истекает летом 2022-го года.

Ракицкий выступает за «Зенит» с 2019-го года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча за питерский клуб, в которых дважды забил и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, Ракицкий стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре.