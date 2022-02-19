Ракицкий может продлить контракт с «Зенитом» лишь с понижением зарплаты
Ракицкий хочет остаться в России, если покинет «Зенит»
Украинцем интересуется «Рубин»
17 февраля 17:28
Ярослав Ракицкий / Фото: Sportbox
Украинский центрбек «Зенита» Ярослав Ракицкий готов остаться в чемпионате России.
Известно, что если 32-летнему защитнику не удастся продлить контракт с питерским клубом, то он хотел бы остаться в РПЛ. Известно также, что Зенитом интересуется «Рубин».
Ракицкий выступает за «Зенит» с 2019 года. После переходе в российский клуб Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины.
Ранее была информация, что Ракицкий покинет «Зенит» летом.
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