Ракицкий хочет остаться в России, если покинет «Зенит»

Украинцем интересуется «Рубин»

Ярослав Ракицкий / Фото: Sportbox

Украинский центрбек «Зенита» Ярослав Ракицкий готов остаться в чемпионате России.

Известно, что если 32-летнему защитнику не удастся продлить контракт с питерским клубом, то он хотел бы остаться в РПЛ. Известно также, что Зенитом интересуется «Рубин».

Ракицкий выступает за «Зенит» с 2019 года. После переходе в российский клуб Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины.

Ранее была информация, что Ракицкий покинет «Зенит» летом.