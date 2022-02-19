Ракицкий хочет остаться в России, если покинет «Зенит»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 22) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Окончен
17:00 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Окончен
17:00 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Окончен
17:00 Ливерпуль - Норвич 3:1 Окончен
17:00 Арсенал - Брентфорд 2:1 Окончен
19:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Ланс - Лион 1:1 Окончен
22:00 Нант - ПСЖ 3:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Штутгарт - Бохум 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Сампдория - Эмполи 2:0 Окончен
19:00 Рома - Верона 2:2 Окончен
21:45 Салернитана - Милан 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Атлетико 0:3 Окончен
22:00 Реал - Алавес 3:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (12 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лидс - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Лестер -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лорьян - Монпелье -:- Запланирован
18:05 Бордо - Монако -:- Запланирован
21:45 Марсель - Клермон -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
18:30 Боруссия Дортмунд - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
20:30 Герта - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Фиорентина - Аталанта -:- Запланирован
19:00 Интер - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Удинезе - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Барселона -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи -:- Запланирован
22:00 Болонья - Специя -:- Запланирован
Сейчас в эфире
07:15
Без вины виноватый. Художественный фильм
08:00
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Мужчины. Житичи - Эпицентр-Подоляны

Ракицкий хочет остаться в России, если покинет «Зенит»

Украинцем интересуется «Рубин»
Футбол Украинские легионеры
17 февраля 17:28
Ракицкий хочет остаться в России, если покинет «Зенит»
Ярослав Ракицкий / Фото: Sportbox

Украинский центрбек «Зенита» Ярослав Ракицкий готов остаться в чемпионате России.

Известно, что если 32-летнему защитнику не удастся продлить контракт с питерским клубом, то он хотел бы остаться в РПЛ. Известно также, что Зенитом интересуется «Рубин».

Ракицкий выступает за «Зенит» с 2019 года. После переходе в российский клуб Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины.

Ранее была информация, что Ракицкий покинет «Зенит» летом.

Источник: Спорт-Экспресс Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Ярослав Ракицкий Зенит

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
19 февраля 2022г. 08:23
Петушарам место на паРаше
0 0
Ответить
17 февраля 2022г. 17:49
зрадникам там і місце
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Удар по России, новый подвиг Вернидуба, «Рейнджерс» шокировал Дортмунд. Вечер Лиги Европы был горячим
Послесловие
Удар по России, новый подвиг Вернидуба, «Рейнджерс» шокировал Дортмунд. Вечер Лиги Европы был горячим
Футбол Лига Европы UEFA
18 февраля 13:20
Россия опустилась в таблице коэффициентов UEFA, теперь Украина поджимает
Россия опустилась в таблице коэффициентов UEFA, теперь Украина поджимает
Футбол Лига Европы UEFA
18 февраля 09:58
Ошибки Ракицкого позволили «Бетису» победить «Зенит» в Санкт-Петербурге
Ошибки Ракицкого позволили «Бетису» победить «Зенит» в Санкт-Петербурге
Футбол Лига Европы UEFA
17 февраля 23:01
Ракицкий может продлить контракт с «Зенитом» лишь с понижением зарплаты
Ракицкий может продлить контракт с «Зенитом» лишь с понижением зарплаты
Футбол Украинские легионеры
05 февраля 08:50
Ракицкий покинет «Зенит» летом
Ракицкий покинет «Зенит» летом
Футбол Украинские легионеры
24 января 10:50
«Байер» подписал форварда «Зенита»
«Байер» подписал форварда «Зенита»
Футбол Бундеслига (Германия)
23 января 07:49

Новости: Футбол

ПСЖ проиграл в чемпионате Франции впервые за 4 месяца
ПСЖ проиграл в чемпионате Франции впервые за 4 месяца
Лига 1 (Франция)
08:06
«Милан» потерял очки с последней командой Серии А и рискует снова пропустить «Интер» вперед
«Милан» потерял очки с последней командой Серии А и рискует снова пропустить «Интер» вперед
Серия А (Италия)
08:00
«Реал» разгромил «Алавес», забив все мячи во втором тайме
«Реал» разгромил «Алавес», забив все мячи во втором тайме
Примерa (Испания)
07:46
ПСЖ после идеального матча с «Реалом» сенсационно проиграл середняку чемпионата Франции
ПСЖ после идеального матча с «Реалом» сенсационно проиграл середняку чемпионата Франции
Лига 1 (Франция)
07:37
«Шахтер» выиграл первое в истории «женское классико» с «Динамо»
«Шахтер» выиграл первое в истории «женское классико» с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
19 февраля 23:21
Гвардиола – о поражении от «Тоттенхэма»: «Ман Сити» сложно играть, когда противник так глубоко обороняется»
Гвардиола – о поражении от «Тоттенхэма»: «Ман Сити» сложно играть, когда противник так глубоко обороняется»
Премьер-Лига (Англия)
19 февраля 22:36
«Шахтер» возвращается домой после сборов в Турции
«Шахтер» возвращается домой после сборов в Турции
Украинская Премьер-лига
19 февраля 22:07
Безумный матч «Ман Сити» и «Тоттенхэма»: хозяева сравняли на 92-й, но гости вырвали победу на 95-й
Безумный матч «Ман Сити» и «Тоттенхэма»: хозяева сравняли на 92-й, но гости вырвали победу на 95-й
Премьер-Лига (Англия)
19 февраля 21:29
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму». Как это было
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
19 февраля 21:27
Все новости

Популярные новости

Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
19
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
27
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости