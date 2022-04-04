Ракицкий хочет сыграть за сборную Украины

Сейчас защитник поддерживает форму с «Металлистом»

Ярослав Ракицкий / Фото: Футбол 24

Спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников в программе «Цыганык лайв» высказался о бывшем защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком, который покинул питерский клуб, когда россия вторглась в Украину, а также о его желании снова сыграть за национальную сборную.

«Ракицкий более чем адекватный парень. Когда вопрос стал ребром, то он расторг контракт с «Зенитом». Он хочет играть в футбол, и, думаю, он с удовольствием, было бы рад, если бы его вызвали в сборную Украины. Мне кажется, он заслужил право быть вызванным, но решение принимает тренер».

Ранее сообщалось, что Ракицкий не планирует подписывать контракт с «Металлистом».