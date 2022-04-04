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Ракицкий хочет сыграть за сборную Украины

Сейчас защитник поддерживает форму с «Металлистом»
Футбол Сборная Украины
03 апреля 22:40
Ракицкий хочет сыграть за сборную Украины
Ярослав Ракицкий / Фото: Футбол 24

Спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников в программе «Цыганык лайв» высказался о бывшем защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком, который покинул питерский клуб, когда россия вторглась в Украину, а также о его желании снова сыграть за национальную сборную.

«Ракицкий более чем адекватный парень. Когда вопрос стал ребром, то он расторг контракт с «Зенитом». Он хочет играть в футбол, и, думаю, он с удовольствием, было бы рад, если бы его вызвали в сборную Украины.

Мне кажется, он заслужил право быть вызванным, но решение принимает тренер».

Ранее сообщалось, что Ракицкий не планирует подписывать контракт с «Металлистом».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Ярослав Ракицкий Зенит Евгений Красников

Комментарии 1

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4 апреля 2022г. 19:00
хай Рак забуде про збірну УКРАЇНИ
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