Кучер, Ракицкий и Пятов воссоединятся в «Металлисте»
Ракицкий хочет сыграть за сборную Украины
Сейчас защитник поддерживает форму с «Металлистом»
03 апреля 22:40
Ярослав Ракицкий / Фото: Футбол 24
Спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников в программе «Цыганык лайв» высказался о бывшем защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком, который покинул питерский клуб, когда россия вторглась в Украину, а также о его желании снова сыграть за национальную сборную.
«Ракицкий более чем адекватный парень. Когда вопрос стал ребром, то он расторг контракт с «Зенитом». Он хочет играть в футбол, и, думаю, он с удовольствием, было бы рад, если бы его вызвали в сборную Украины.
Мне кажется, он заслужил право быть вызванным, но решение принимает тренер».
Ранее сообщалось, что Ракицкий не планирует подписывать контракт с «Металлистом».
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