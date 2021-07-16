Ракицкий: «На сегодня сборная Украины оказалась сильнее России. Так это я еще там не играю!»
Ракицкий: «Малиновский играл через боль, мужик, Ярмола вообще всем критикам на Евро-2020 рты позакрывал»
Центрбек «Зенита» – об игроках сборной Украины
16:45
Ярослав Ракицкий / Фото: championat.com
Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вступился за игроков национальной команды Руслана Малиновского и Алексанра Зинченко.
Малиновского и Зинченко критиковали по ходу турнира. Справедливо?
У Малины со спиной были проблемы, недавно сделали операцию. Играл через боль, настоящий мужик. Ярмолу преследовали травмы, но своей игрой он всем им закрыл рты. Он лидер сборной. Зина провел достойный турнир. Можно лучше, но всегда есть куда стремиться.
Ты с пацанами на связи?
Больше в переписках – с Коноплянкой, Пятовым. Зинченко поздравил с хорошим результатом.
Напомним, что Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком сборной Украины, которая завершила свой путь на Евро-2020 на стадии четвертьфинале.