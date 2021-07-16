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Ракицкий: «Малиновский играл через боль, мужик, Ярмола вообще всем критикам на Евро-2020 рты позакрывал»

Центрбек «Зенита» – об игроках сборной Украины
Футбол Сборная Украины
16:45
Ракицкий: «Малиновский играл через боль, мужик, Ярмола вообще всем критикам на Евро-2020 рты позакрывал»
Ярослав Ракицкий / Фото: championat.com

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вступился за игроков национальной команды Руслана Малиновского и Алексанра Зинченко.

Малиновского и Зинченко критиковали по ходу турнира. Справедливо?

У Малины со спиной были проблемы, недавно сделали операцию. Играл через боль, настоящий мужик. Ярмолу преследовали травмы, но своей игрой он всем им закрыл рты. Он лидер сборной. Зина провел достойный турнир. Можно лучше, но всегда есть куда стремиться.

Ты с пацанами на связи?

Больше в переписках – с Коноплянкой, Пятовым. Зинченко поздравил с хорошим результатом.

Напомним, что Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком сборной Украины, которая завершила свой путь на Евро-2020 на стадии четвертьфинале.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Ярослав Ракицкий Руслан Малиновский Андрей Ярмоленко Александр Зинченко сборная Украины (футбол)

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