Ракицкий покинет «Зенит» летом
Ракицкий может продлить контракт с «Зенитом» лишь с понижением зарплаты
Защитник пока не дал ответ
08:50
Фото: ФК Зенит
Защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому предложен новый контракт.
Он рассчитан будет на два года, если украинец согласится. Правда, его зарплата в клубе понизится, о чем сообщил его агент.
Ранее сообщалось, что Ярослав готов уйти из команды. Его контракт завершается летом. Впрочем, спроса на футболиста пока нет.
За «Зенит» он выступает с 2019 года, перейдя из «Шахтера».
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