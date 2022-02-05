Ракицкий может продлить контракт с «Зенитом» лишь с понижением зарплаты

Защитник пока не дал ответ

Фото: ФК Зенит

Защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому предложен новый контракт.

Он рассчитан будет на два года, если украинец согласится. Правда, его зарплата в клубе понизится, о чем сообщил его агент.

Ранее сообщалось, что Ярослав готов уйти из команды. Его контракт завершается летом. Впрочем, спроса на футболиста пока нет.

За «Зенит» он выступает с 2019 года, перейдя из «Шахтера».