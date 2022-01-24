«Байер» подписал форварда «Зенита»
Ракицкий покинет «Зенит» летом
Стороны не договорились о новом контракте
10:50
Фото: ФК Зенит
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий покинет команду летом.
Стороны не смогли договориться о новом контракте. Нынешний завершается в конце сезона.
Это подтвердил агент игрока Максим Дудченко.
«От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт.
В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит».
Ракицкий провел в «Зените» четыре года. Он трижды выигрывали чемпионат России.
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