Ракицкий провел 100-й матч в еврокубках

Из них 72 – в Лиге чемпионов

Фото: ФК Зенит

«Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

Всю встречу отыграл защитник питерцев Ярослав Ракицкий. Он отыграл 100-й матч в карьере в еврокубках.

82 матча Ярослав провел в составе «Шахтера», а остальные 18 – за «Зенит», сообщает сайт клуба.

72 матча Ракицкий отыграл в Лиге чемпионов, а еще 28 – в Лиге Европы.

В 100 матчах в еврокубках он забил четыре мяча и сделал девять голевых передач.