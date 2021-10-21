Селезнев рассказал, что у него общего с Ракицким
Ракицкий провел 100-й матч в еврокубках
Из них 72 – в Лиге чемпионов
18:50
Фото: ФК Зенит
«Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1) в матче Лиги чемпионов.
Всю встречу отыграл защитник питерцев Ярослав Ракицкий. Он отыграл 100-й матч в карьере в еврокубках.
82 матча Ярослав провел в составе «Шахтера», а остальные 18 – за «Зенит», сообщает сайт клуба.
72 матча Ракицкий отыграл в Лиге чемпионов, а еще 28 – в Лиге Европы.
В 100 матчах в еврокубках он забил четыре мяча и сделал девять голевых передач.