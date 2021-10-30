Ракицкий: «Я горд, что сыграл 100 матчей за великий клуб «Зенит»
Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о 100-м матче за команду из Санкт-Петербурга, а также высказался о победном матче в РПЛ против «Динамо» (4:1). Слова игрока приводит пресс-служба клуба.
– Вы провели сотый матч за «Зенит». Что испытываете?
– Я горд, что за великий клуб «Зенит» я сыграл сто матчей. Может, сыграю больше, может, нет — время покажет. Но я горд — честно. Спасибо большое фанатам и городу за то, что они меня так приняли. С первого матча и по сегодняшний день они меня уважают. И я их тоже.
– На Вираже был баннер «Ярик, сто матчей — это только начало». Согласны?
– Согласен, я еще молодой. Годика три еще поиграю (улыбается).
– Перед юбилейным матчем загадывали сделать что-то особенное?
– Я хотел заработать сегодня три очка. Выиграли – хорошо, забил и наконец-то порадовал болельщиков. Они мне кричали-кричали, а я не мог забить. Сегодня наконец-то сделал это. Спасибо им.
Гол посвящаю своей семье, чуть-чуть они приболели. Пускай выздоравливают!
Ракицкий выступает за «Зенит» с 2019-го года. После перехода в российский клуб 32-летний защитник завершил карьеру в сборной Украины.
Ранее Ракицкий провел 100-й матч в еврокубках.
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