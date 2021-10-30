Ракицкий: «Я горд, что сыграл 100 матчей за великий клуб «Зенит»

Ярослав Ракицкий / Фото: Чемпионат

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о 100-м матче за команду из Санкт-Петербурга, а также высказался о победном матче в РПЛ против «Динамо» (4:1). Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

– Я горд, что за великий клуб «Зенит» я сыграл сто матчей. Может, сыграю больше, может, нет — время покажет. Но я горд — честно. Спасибо большое фанатам и городу за то, что они меня так приняли. С первого матча и по сегодняшний день они меня уважают. И я их тоже.

– На Вираже был баннер «Ярик, сто матчей — это только начало». Согласны?

– Согласен, я еще молодой. Годика три еще поиграю (улыбается).

– Перед юбилейным матчем загадывали сделать что-то особенное?

– Я хотел заработать сегодня три очка. Выиграли – хорошо, забил и наконец-то порадовал болельщиков. Они мне кричали-кричали, а я не мог забить. Сегодня наконец-то сделал это. Спасибо им.

Гол посвящаю своей семье, чуть-чуть они приболели. Пускай выздоравливают!