«Зенит» предложит Ракицкому контракт на один год
Ракицкий заразился коронавирусом
Защитник не тренируется с «Зенитом»
12:49
Фото: ФК Зенит
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий заразился коронавирусом. Украинец не тренировался с командой в последние дни. На данный момент клуб проводит сборы в ОАЭ.
Вместе с ним заразился еще один защитник Вячеслав Караваев. Оба не играли в контрольном матче с «Эмирейтс».
Сообщалось, что Ракицкий может покинуть клуб летом. У него истекает контракт в конце сезона.
Сам игрок надеется на его продление.
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