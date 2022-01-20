Ракицкий заразился коронавирусом

Защитник не тренируется с «Зенитом»

Фото: ФК Зенит

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий заразился коронавирусом. Украинец не тренировался с командой в последние дни. На данный момент клуб проводит сборы в ОАЭ.

Вместе с ним заразился еще один защитник Вячеслав Караваев. Оба не играли в контрольном матче с «Эмирейтс».

Сообщалось, что Ракицкий может покинуть клуб летом. У него истекает контракт в конце сезона.

Сам игрок надеется на его продление.