«Динамо» подписало литовского хавбека, игравшего в Португалии
Рамирес дебютирует за «Динамо». Селезнев попытается снова забить киевлянам
Оба форварда являются летними новичками своих команд
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев
В перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги «Динамо» примет «Минай». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Главные тренеры команд определились с составами на игру. Отметим, что нападающий Эрик Рамирес проведет дебютный официальный поединок за киевлян.
Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Минай» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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