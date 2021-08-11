Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Рамирес дебютирует за «Динамо». Селезнев попытается снова забить киевлянам

Оба форварда являются летними новичками своих команд
Футбол Украинская Премьер-лига
18:45
Рамирес дебютирует за «Динамо». Селезнев попытается снова забить киевлянам
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев

В перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги «Динамо» примет «Минай». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Главные тренеры команд определились с составами на игру. Отметим, что нападающий Эрик Рамирес проведет дебютный официальный поединок за киевлян.

Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Минай» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Минай Эрик Рамирес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чемпионат Украины. «Динамо» – «Минай». Рамирес забил. Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Украины. «Динамо» – «Минай». Рамирес забил. Онлайн трансляция
Футбол Украинская Премьер-лига
20:33
Луческу появился на матче «Динамо» впервые после операции
Луческу появился на матче «Динамо» впервые после операции
Футбол Украинская Премьер-лига
20:21
Матч «Ингулец» – «Динамо» перенесен в Киев, но не на «Олимпийский»
Матч «Ингулец» – «Динамо» перенесен в Киев, но не на «Олимпийский»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:14
«Динамо» подписало литовского хавбека, игравшего в Португалии
«Динамо» подписало литовского хавбека, игравшего в Португалии
Футбол Украинская Премьер-лига
16:17
Луческу был в шоке. Игроки «Шахтера» вызывали проституток в отель
Луческу был в шоке. Игроки «Шахтера» вызывали проституток в отель
Футбол Украинская Премьер-лига
13:25
Известно в какой форме будут играть «Динамо» и «Минай»
Известно в какой форме будут играть «Динамо» и «Минай»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:59

Новости: Футбол

Источник: Исполком УАФ перенесен. Во время заседания должны утвердить нового тренера сборной
Источник: Исполком УАФ перенесен. Во время заседания должны утвердить нового тренера сборной
Сборная Украины
20:42
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Минай». Рамирес забил. Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Украины. «Динамо» – «Минай». Рамирес забил. Онлайн трансляция
Украинская Премьер-лига
20:33
Луческу появился на матче «Динамо» впервые после операции
Луческу появился на матче «Динамо» впервые после операции
Украинская Премьер-лига
20:21
Суперкубок UEFA. «Челси» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
Суперкубок UEFA. «Челси» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
Суперкубок UEFA
20:05
Защитник «Колоса» – о вылете из Лиги конференций: «Хочется отмазаться в следующей игре»
Защитник «Колоса» – о вылете из Лиги конференций: «Хочется отмазаться в следующей игре»
Лига конференций UEFA
19:58
Два года назад «Монако» боролся за выживание, а сейчас сыграет с «Шахтером» в квалификации Лиги чемпионов
Превью
Два года назад «Монако» боролся за выживание, а сейчас сыграет с «Шахтером» в квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов UEFA
19:39
«Мурашки и небольшой мандражик» – Коноплянка высказался о первом выходе на поле с марта
«Мурашки и небольшой мандражик» – Коноплянка высказался о первом выходе на поле с марта
Лига чемпионов UEFA
19:38
Матч «Ингулец» – «Динамо» перенесен в Киев, но не на «Олимпийский»
Матч «Ингулец» – «Динамо» перенесен в Киев, но не на «Олимпийский»
Украинская Премьер-лига
19:14
Чемпионат Украины. «Динамо» — «Минай». Видео трансляция
Чемпионат Украины. «Динамо» — «Минай». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
19:11
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
29
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости