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Рамирес и Супряга не отправились на матч против «Вереса»
Доверие Луческу иссякает
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев
В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» на выезде сыграет против «Вереса». Вечером 3 декабря киевская команда отправилась в Луцк.
Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу не взял с собой двух форвардов Эрика Рамиреса и Владислава Супрягу. Однако в списке игроков присутствует Владислав Кулач.
Голкиперы: Бойко, Бущан, Нещерет
Защитники: Забарный, Караваев, Кендзера, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов
Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев
Форварды: Кулач, Шкурин.
За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Верес» – «Динамо». Начало – в 14:00.
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