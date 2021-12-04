Рамирес и Супряга не отправились на матч против «Вереса»

Доверие Луческу иссякает

Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев

В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» на выезде сыграет против «Вереса». Вечером 3 декабря киевская команда отправилась в Луцк.

Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу не взял с собой двух форвардов Эрика Рамиреса и Владислава Супрягу. Однако в списке игроков присутствует Владислав Кулач.

Голкиперы: Бойко, Бущан, Нещерет

Защитники: Забарный, Караваев, Кендзера, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев

Форварды: Кулач, Шкурин.

За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Верес» – «Динамо». Начало – в 14:00.