Умер легендарный фанат «Динамо» Парамон
Рамирес: «Мы не заслужили поражения в матче с «Бенфикой»
«Динамо» покинуло Лигу чемпионов на грустной ноте
11:39
Фото: Getty Images
Форвард «Динамо» Эрик Рамирес в своем Instagram высказался о матче с «Бенфикой» (0:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.
«Прекрасная ночь, потрясающая атмосфера на матче Лиги чемпионов. Мы должны продолжать расти и играть лучше в каждом матче.
Мы не заслужили поражение, но таков футбол. Надо продолжать идти с богом, так ты всегда одержишь победу».
Напомним, «Динамо» набрало лишь 1 очко в групповом раунде Лиги чемпионов, и покинуло еврокубки, как «Шахтер» и «Заря».
Комментарии 0