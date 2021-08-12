Рамирес – о голе и ассисте в дебютном матче: «Так захотел Бог»
Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес высказался в эфире ПРОФУТБОЛ Digital о дебютном официальном матче за клуб. В перенесенном поединке первого тура УПЛ киевляне уверенно переиграли «Минай» (2:0). Венесуэлец оформил «гол + пас».
В принципе, все отлично, с партнерами комфортно взаимодействовать. Я благодарен тренеру за предоставленную возможность, и рад, что так все сегодня получилось. Буду стараться делать все для команды и в будущем.
Гол плюс результативный пас в дебютном матче? Я рад помогать команде. С одной стороны, значит так захотел Бог, с другой стороны – это результат работы, проделанной за последние недели, знакомства с партнерами. Я счастлив, что так произошло.
Если честно, сейчас уже не так важно, скидывал ли я намеренно мяч на Буяльского. Самое главное, что он оказался у моего партнера, и это помогло нам открыть счет. После этого мы могли больше контролировать игру и в итоге забить второй мяч – это самое важное.
Игроки «Динамо» вышли на матч с «Минаем» в футболках в поддержку Дениса Попова.
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