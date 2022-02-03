Известно, на каких условиях «Динамо» отдаст «Вересу» экс-защитника «Шахтера»
Рамирес рассказал, почему покинул киевское «Динамо»
Форвард перебрался в хихонский «Спортинг»
Эрик Рамирес / Фото: Динамомания
Нападающий «Спортинга» Эрик Рамирес рассказал, почему он покинул «Динамо».
«Не секрет, что страна переживает трудные времена, потому что там может начаться война или что-то такое. Но мое решение об уходе из «Динамо» было принято не из-за этого, а, скорее, из-за спортивных причин».
Напомним, Рамирес ушел в «Спортинг» на правах аренды до конца сезона, хихонский клуб может выкупить контракт игрока.
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